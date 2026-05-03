Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Али Никзад: Одно из условий Ирана на переговорах с США - прекращение огня в Ливане

    В регионе
    • 03 мая, 2026
    • 14:00
    Али Никзад: Одно из условий Ирана на переговорах с США - прекращение огня в Ливане

    Одним из главных условий Ирана на переговорах с США является полное прекращение атак на Ливан.

    Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил заместитель председателя парламента Ирана Али Никзад.

    "Условие страны для любых переговоров ясно - это гарантия полного прекращения агрессии против Ливана", - заявил он, добавив, что Иран и Ливан выступают единым фронтом.

    По словам Никзада, закрытие Ормуза было осуществлено с целью достижения мира и безопасности для ливанцев:

    "Контроль над Ормузским проливом - это право и красная линия Ирана. Тегеран достигнет договоренности по этому вопросу со странами региона".

    Али Никзад Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Удары Израиля по Ливану
    Əli Nikzad: ABŞ ilə danışıqlarda əsas şərtlərdən biri Livana hücumların dayandırılmasıdır
    Iranian Vice Speaker Nikzad: Halting attacks on Lebanon key condition in US talks

    Последние новости

    20:17

    В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человек

    Другие страны
    20:11

    Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингу

    Индивидуальные
    20:03
    Фото

    Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНО

    Туризм
    19:59

    В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работы

    Происшествия
    19:53

    У берегов Ирана обстрелян сухогруз

    Другие страны
    19:49
    Фото

    Мехрибан Алиева посетила Кубок Европы по художественной гимнастике

    Командные
    19:35
    Фото

    На старте и финише "Бакинского марафона-2026" состоялись концерты

    Внутренняя политика
    19:28

    При ударах России по Украине погибли 10 человек, более 70 ранены

    Другие страны
    19:07

    Швеция задержала в Балтийском море танкер, предположительно связанный с "теневым флотом" России

    Другие страны
    Лента новостей