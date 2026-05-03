Али Никзад: Одно из условий Ирана на переговорах с США - прекращение огня в Ливане

Одним из главных условий Ирана на переговорах с США является полное прекращение атак на Ливан.

Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил заместитель председателя парламента Ирана Али Никзад.

"Условие страны для любых переговоров ясно - это гарантия полного прекращения агрессии против Ливана", - заявил он, добавив, что Иран и Ливан выступают единым фронтом.

По словам Никзада, закрытие Ормуза было осуществлено с целью достижения мира и безопасности для ливанцев:

"Контроль над Ормузским проливом - это право и красная линия Ирана. Тегеран достигнет договоренности по этому вопросу со странами региона".