İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Əli Nikzad: ABŞ ilə danışıqlarda əsas şərtlərdən biri Livana hücumların dayandırılmasıdır

    Region
    • 03 may, 2026
    • 13:25
    Əli Nikzad: ABŞ ilə danışıqlarda əsas şərtlərdən biri Livana hücumların dayandırılmasıdır

    İranın ABŞ ilə danışıqlarda əsas şərtlərindən biri Livana hücumların tamamilə dayandırılmasıdır.

    "Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu İran parlamentinin sədr müavini Əli Nikzad deyib.

    "Ölkənin istənilən danışıqlar üçün şərti aydındır - bu, Livana qarşı təcavüzün tamamilə dayandırılmasına zəmanət verilməsidir", - o bildirib və əlavə edib ki, İran ilə Livanın cəbhəsi birdir.

    Əli Nikzadın sözlərinə görə, Hörmüz boğazının bağlanması livanlılar üçün sülh və əmin-amanlığa nail olmaq məqsədilə edilib:

    "Hörmüz boğazına nəzarət İranın hüququ və qırmızı xəttidir. İran bu məsələ ilə bağlı region ölkələri ilə razılığa gələcək".

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hörmüz boğazında gərginlik İsrail-Livan münaqişəsi Əli Nikzad
    Али Никзад: Одно из условий Ирана на переговорах с США - прекращение огня в Ливане
    Iranian Vice Speaker Nikzad: Halting attacks on Lebanon key condition in US talks

    Son xəbərlər

    20:12

    Samir Məmmədli bodibildinq üzrə Avropa çempionatının mütləq qalibi olub

    Fərdi
    19:50
    Foto

    Belqraddan Bakıya birbaşa uçuş baş tutub - YENİLƏNİB

    Turizm
    19:40
    Foto

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyib

    Komanda
    19:39

    Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişib

    Hadisə
    19:34

    Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    19:14
    Foto

    "Bakı Marafonu 2026"nın start və finişində konsert olub

    Daxili siyasət
    19:01

    Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİB

    Region
    18:47

    Roma Papası jurnalistlərə qarşı hücumları qınayıb

    Media
    18:31

    Maqadandakı kömür mədənində 4 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti