Актоты Раимкулова: Тюркский мир должен быть единым
- 24 ноября, 2025
- 11:09
Фонд Тюркской культуры и наследия продолжит работу для реализации задач, определенных в рамках стратегии развития Организации тюркских государств (ОТГ) до 2040 года.
Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам в Астане заявила президент Фонда Тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова.
"Мы - тюркский мир - должны быть едины. Чтобы идеи и цели, которые ставят перед нами лидеры государств тюркского мира, воплощались в жизнь, особенно в рамках ключевых документов, таких как "Стратегия тюркского мира-2040" и программы "Тurk time". Наш фонд и дальше продолжит работу для реализации этих задач", - отметила она.
По его словам, для достижения этой задачи Фонд выступил соорганизатором Международного фестиваля искусств "Әлем әуені" (Melody of the World), который сегодня начал работу в Астане. В нем принимают участие мастера и ученые тюркского мира.
Раимкулова добавила, что данное событие имеет важное значение для тюркского сообщества.