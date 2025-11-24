Актоты Раимкулова: Тюркский мир должен быть единым

Фонд Тюркской культуры и наследия продолжит работу для реализации задач, определенных в рамках стратегии развития Организации тюркских государств (ОТГ) до 2040 года.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам в Астане заявила президент Фонда Тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова.

"Мы - тюркский мир - должны быть едины. Чтобы идеи и цели, которые ставят перед нами лидеры государств тюркского мира, воплощались в жизнь, особенно в рамках ключевых документов, таких как "Стратегия тюркского мира-2040" и программы "Тurk time". Наш фонд и дальше продолжит работу для реализации этих задач", - отметила она.

По его словам, для достижения этой задачи Фонд выступил соорганизатором Международного фестиваля искусств "Әлем әуені" (Melody of the World), который сегодня начал работу в Астане. В нем принимают участие мастера и ученые тюркского мира.

Раимкулова добавила, что данное событие имеет важное значение для тюркского сообщества.