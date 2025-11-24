Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Актоты Раимкулова: Тюркский мир должен быть единым

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 11:09
    Актоты Раимкулова: Тюркский мир должен быть единым

    Фонд Тюркской культуры и наследия продолжит работу для реализации задач, определенных в рамках стратегии развития Организации тюркских государств (ОТГ) до 2040 года.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам в Астане заявила президент Фонда Тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова.

    "Мы - тюркский мир - должны быть едины. Чтобы идеи и цели, которые ставят перед нами лидеры государств тюркского мира, воплощались в жизнь, особенно в рамках ключевых документов, таких как "Стратегия тюркского мира-2040" и программы "Тurk time". Наш фонд и дальше продолжит работу для реализации этих задач", - отметила она.

    По его словам, для достижения этой задачи Фонд выступил соорганизатором Международного фестиваля искусств "Әлем әуені" (Melody of the World), который сегодня начал работу в Астане. В нем принимают участие мастера и ученые тюркского мира.

    Раимкулова добавила, что данное событие имеет важное значение для тюркского сообщества.

    Актоты Раимкулова ОТГ задачи
    Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti: Türk dünyası vahid olmalıdır

    Последние новости

    11:59

    Азербайджан и Узбекистан готовят совместный грантовый конкурс для НПО

    Внешняя политика
    11:58

    Азербайджан разрабатывает меры снижения выбросов в сфере управления отходами

    Промышленность
    11:56

    В Токио автомобиль наехал на пешеходов, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    11:49

    Стубб: Переговоры в Женеве ведут к справедливому и прочному миру

    Другие страны
    11:46

    Турецкий эксперт: Формат "Центральная Азия + Азербайджан" может охватить и Южную Азию

    Внешняя политика
    11:41
    Видео

    Владелец плазы: Газ просочился в здание из-за поврежденной магистральной линии

    Происшествия
    11:40

    В Казахстане арестовали шестерых по подозрению в пропаганде терроризма

    Другие страны
    11:40
    Фото

    В BakuBus на маршруты впервые вышли женщины-водители

    Инфраструктура
    11:33

    Ильхам Алиев: Сегодня тюркский мир переживает период своего подъема

    Внешняя политика
    Лента новостей