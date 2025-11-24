Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti: Türk dünyası vahid olmalıdır
- 24 noyabr, 2025
- 11:46
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) 2040-cı ilə qədər inkişaf strategiyası çərçivəsində müəyyənləşdirilmiş vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün işini davam etdirəcək.
"Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, bunu Astanada Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Aktotı Raimkulova jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
"Biz - türk dünyası vahid olmalıyıq ki, dövlət başçılarımızın qarşımıza qoyduğu ideya və məqsədlər, xüsusilə "Türk dünyası-2040 Strategiyası" və "Turk time" proqramı kimi əsas sənədlər çərçivəsində həyata keçirilsin. Fondumuz bu vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün işini bundan sonra da davam etdirəcək", - o qeyd edib.
A.Raimkulovanın sözlərinə görə, bu məqsədə çatmaq üçün Fond bu gün Astanada işinə başlayan "Әлем әуені" ("Melody of the World") beynəlxalq incəsənət festivalının təşkilatçılarından biri olub. Festivalda Türk dünyasının ustaları və alimləri iştirak edirlər.
O əlavə edib ki, bu, türk cəmiyyəti üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.