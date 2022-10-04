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Адвокат Саакашвили сообщил о резком ухудшении состояния здоровья политика

Адвокат Саакашвили сообщил о резком ухудшении состояния здоровья политика В Тбилиси не состоялось выездное заседание суда над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили из-за резкого ухудшения его состояния здоровья.
В регионе
4 октября 2022 г. 17:33
Адвокат Саакашвили сообщил о резком ухудшении состояния здоровья политика

В Тбилиси не состоялось выездное заседание суда над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили из-за резкого ухудшения его состояния здоровья.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил журналистам его адвокат Шота Тутберидзе. Заседание должно было пройти в клинике "Вивамед", где лечат Саакашвили.

"Сегодня представители суда и прокуратуры ворвались в больницу к Михаилу Саакашвили без какого-либо предварительного предупреждения и пытались получить от него показания. Эти незаконные действия вызвали резкое ухудшение здоровья находящегося на постельном режиме Саакашвили. Пришлось оказывать ему срочную медицинскую помощь", - заявил адвокат.

Прокурор по этому делу Леван Вепхвадзе заявил, что Саакашвили отказался давать показания суду, однако процесс будет продолжен 19 октября.

Экс-президента судят за незаконное пересечение границы Грузии 29 сентября 2021 года. В страну он вернулся тайно, 1 октября его задержали в Тбилиси. Его поместили в тюрьму в Рустави, где он объявил голодовку.

8 ноября 2021 года Саакашвили без согласования с родственниками и защитой перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. С 12 мая 2022 года он находится в "Вивамеде".

Против политика возбуждено несколько уголовных дел, он считает предъявленные ему обвинения сфальсифицированными.

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