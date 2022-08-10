Эксперты из США и Швейцарии проведут обследование Саакашвили

Эксперты из США и Швейцарии подключатся к проверке состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Эксперты из США и Швейцарии подключатся к проверке состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам его адвокат Шалва Хачапуридзе.

"Из США прибудут психиатр, невролог и гастроэнтеролог, а также один эксперт в области прав человека, судебно-медицинский эксперт и еще один судебно-медицинский эксперт из Швейцарии. Может еще кто-то добавится. Они навестят Михаила Саакашвили", - сказал адвокат.

По словам юриста, визит врачей рассчитан на два дня. Экс-президенту могут потребоваться дополнительные обследования, после чего будет сделано заключение.

Саакашвили 12 мая был переведен из места заключения в столичную клинику "Вивамед" для медицинского обследования. Позже бывший президент заявил, что врачи выявили у него травму позвоночника, для решения проблемы необходимо хирургическое вмешательство.