Абдулла Агар: Турция могла бы участвовать в восстановлении Афганистана и ликвидации нестабильности

"Турецкие военные уже вернулись из Афганистана. Хотя, Турция могла бы участвовать в восстановлении Афганистана и ликвидации нестабильности".

"Турецкие военные уже вернулись из Афганистана. Хотя Турция могла бы участвовать в восстановлении Афганистана и ликвидации нестабильности".

Об этом турецкому бюро Report сказал турецкий военно-политический эксперт Абдулла Агар.

По его словам, проводя переговоры с союзниками на разных уровнях Турция могла бы достичь договоренностей и тем самым снизить давление на Афганистан: "Талибан" не хотел, чтобы Турция занимала в Афганистане инициативную позицию в политическом, военном, культурном, религиозном, демографическом, геополитическом и экономическом аспектах. Думаю, что в ближайшее время мы станем свидетелями тяжелых последствий этого".