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Абдулла Агар: Турция могла бы участвовать в восстановлении Афганистана и ликвидации нестабильности 

Абдулла Агар: Турция могла бы участвовать в восстановлении Афганистана и ликвидации нестабильности  "Турецкие военные уже вернулись из Афганистана. Хотя, Турция могла бы участвовать в восстановлении Афганистана и ликвидации нестабильности".
В регионе
26 августа 2021 г. 17:35
Абдулла Агар: Турция могла бы участвовать в восстановлении Афганистана и ликвидации нестабильности 

"Турецкие военные уже вернулись из Афганистана. Хотя Турция могла бы участвовать в восстановлении Афганистана и ликвидации нестабильности".

Об этом турецкому бюро Report сказал турецкий военно-политический эксперт Абдулла Агар.

По его словам, проводя переговоры с союзниками на разных уровнях Турция могла бы достичь договоренностей и тем самым снизить давление на Афганистан: "Талибан" не хотел, чтобы Турция занимала в Афганистане инициативную позицию в политическом, военном, культурном, религиозном, демографическом, геополитическом и экономическом аспектах. Думаю, что в ближайшее время мы станем свидетелями тяжелых последствий этого".

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Версия на английском языке Abdullah Agar: Turkey could have participated in Afghanistan’s reconstruction, instability elimination
Версия на азербайджанском языке Abdullah Ağar: "Türkiyənin Əfqanıstanda təşəbbüskar mövqeyə sahib olmasını istəmədilər"

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