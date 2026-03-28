    Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь на азербайджанском языке

    В регионе
    28 марта, 2026
    22:13
    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь.

    Как сообщает Report, дипломат написал об этом на своей странице в X.

    "Выражаю благодарность правительству и народу Азербайджана за гуманитарную помощь, а также за созданные условия для доставки помощи из других стран", - отметил он, добавив, что поддержка, проявленная в трудные дни, опирается на общую культуру, объединяющую народы Ирана и Азербайджана.

    Отметим, что 18 марта в целях обеспечения текущих потребностей соседнего и дружественного народа Ирана была отправлена вторая гуманитарная помощь, исходя из телефонного разговора, состоявшегося 8 марта 2026 года между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Первая гуманитарная помощь из Азербайджана в Иран была отправлена 10 марта. В состав груза вошло около 30 тонн продовольствия, в том числе 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн питьевой воды, около 600 килограммов чая, а также около 2 тонн лекарств и медицинских принадлежностей.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Гуманитарная помощь
    Abbas Əraqçi humanitar yardımlara görə Azərbaycan dilində ölkəmizə təşəkkür edib
