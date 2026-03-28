Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь на азербайджанском языке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь.

Как сообщает Report, дипломат написал об этом на своей странице в X.

"Выражаю благодарность правительству и народу Азербайджана за гуманитарную помощь, а также за созданные условия для доставки помощи из других стран", - отметил он, добавив, что поддержка, проявленная в трудные дни, опирается на общую культуру, объединяющую народы Ирана и Азербайджана.

Отметим, что 18 марта в целях обеспечения текущих потребностей соседнего и дружественного народа Ирана была отправлена вторая гуманитарная помощь, исходя из телефонного разговора, состоявшегося 8 марта 2026 года между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Первая гуманитарная помощь из Азербайджана в Иран была отправлена 10 марта. В состав груза вошло около 30 тонн продовольствия, в том числе 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн питьевой воды, около 600 килограммов чая, а также около 2 тонн лекарств и медицинских принадлежностей.