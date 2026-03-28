İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Abbas Əraqçi humanitar yardımlara görə Azərbaycan dilində ölkəmizə təşəkkür edib

    Region
    • 28 mart, 2026
    • 21:58
    Abbas Əraqçi humanitar yardımlara görə Azərbaycan dilində ölkəmizə təşəkkür edib
    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi humanitar yardımlara görə Azərbaycana təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, diplomat bu barədə "X"dəki hesabında yazıb.

    "Azərbaycan hökumətinə və xalqına humanitar yardımlara görə, eləcə də digər ölkələrin yardımlarının çatdırılması üçün yaradılmış şəraitə görə təşəkkürümü bildirirəm",- o bildirib və əlavə edib ki, çətin günlərdə nümayiş etdirilən bu dəstək, İran və Azərbaycan xalqlarını birləşdirən ortaq mədəniyyətə söykənir.

    Qeyd edək ki, 18 mart tarixində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İran Prezidenti Məsud Pezeşkian arasında 2026-cı il 8 mart tarixində baş tutmuş telefon danışığına əsasən, qonşu və dost İran xalqının hazırkı ehtiyaclarının təmin edilməsi məqsədilə İrana ikinci humanitar yardım göndərilib.

    Azərbaycandan İrana ilk humanitar yardım isə martın 10-da yola salınıb. Humanitar yardımın tərkibində 30 tona yaxın qida məhsulları, o cümlədən 10 ton un, 6 ton düyü, 2,4 ton şəkər, 4 tondan artıq içməli su, 600 kiloqrama yaxın çay, həmçinin 2 tona yaxın dərman və tibbi ləvazimatlar olub.

    Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь на азербайджанском языке

    Son xəbərlər

    22:30

    ABŞ Yaxın Şərqdə hərbçilərinin sayını artırıb

    Digər ölkələr
    22:27

    "Sərhədçi" komandası "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Komanda
    21:58

    Abbas Əraqçi humanitar yardımlara görə Azərbaycan dilində ölkəmizə təşəkkür edib

    Region
    21:55

    Azərbaycan Yüksək Liqasında 1/4 final mərhələsinin daha iki oyunu keçirilib

    Komanda
    21:50

    ÜTT üzvləri arasındakı saziş milli qanunvericiliyə uyğun tətbiq ediləcək

    İqtisadiyyat
    21:35

    Xaricdə qanunsuz miqrasiyada iştirak edən azərbaycanlılar kimlərdir? - DTX müəyyən edib

    Daxili siyasət
    21:33

    Manila və Pekin danışıqları bərpa ediblər

    Digər ölkələr
    21:22
    Foto

    Bakıda kommunal xidmətlər gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir

    İnfrastruktur
    21:14

    Keniyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 108-ə çatıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti