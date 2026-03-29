İran Pakistan gəmilərinin Hörmüz boğazından keçidinə icazə verib
- 29 mart, 2026
- 00:21
Pakistan bayrağı altında üzən daha 20 gəminin Hörmüz boğazından keçidinə icazə verilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Pakistan Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Daar "X"dəki hesabında yazıb.
"İran hökuməti Pakistan bayrağı altında üzən daha 20 gəminin Hörmüz boğazından keçməsinə icazə verməyə razılaşıb; boğazdan hər gün iki gəmi keçəcək",- İshaq Dar bildirib.
O qeyd edib ki, İran tərəfindən atılan addım çoxdan gözlənilirdi:
"Bu, sülhün xəbərçisidir və regionda sabitləşməyə töhfə verəcək. Dialoq, diplomatiya və etimadın möhkəmləndirilməsi üzrə bu cür tədbirlər irəliyə doğru yeganə yoldur".
I am pleased to share a great news that the Government of Iran has agreed to allow 20 more ships under the Pakistani flag to pass through the Strait of Hormuz; two ships will cross the Strait daily.— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 28, 2026
This is a welcome and constructive gesture by Iran and deserves appreciation. It…