    Иран разрешил проход пакистанских судов через Ормузский пролив

    • 29 марта, 2026
    • 00:49
    Иран разрешил проход пакистанских судов через Ормузский пролив

    Под флагом Пакистана разрешен проход еще 20 судов через Ормузский пролив.

    Как сообщает Report, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар написал на своей странице в X.

    "Правительство Ирана согласилось разрешить проход через Ормузский пролив еще 20 судам, идущим под флагом Пакистана; ежедневно через пролив будут проходить по два судна", - отметил Исхак Дар.

    Он подчеркнул, что этот шаг со стороны Ирана ожидался давно:

    "Это весть мира, и она будет способствовать стабилизации в регионе. Подобные меры по укреплению диалога, дипломатии и доверия - единственный путь вперед".

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Кризис в Ормузском проливе Мухаммад Исхак Дар
