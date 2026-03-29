Иран разрешил проход пакистанских судов через Ормузский пролив

Под флагом Пакистана разрешен проход еще 20 судов через Ормузский пролив.

Как сообщает Report, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар написал на своей странице в X.

"Правительство Ирана согласилось разрешить проход через Ормузский пролив еще 20 судам, идущим под флагом Пакистана; ежедневно через пролив будут проходить по два судна", - отметил Исхак Дар.

Он подчеркнул, что этот шаг со стороны Ирана ожидался давно:

"Это весть мира, и она будет способствовать стабилизации в регионе. Подобные меры по укреплению диалога, дипломатии и доверия - единственный путь вперед".