Иран разрешил проход пакистанских судов через Ормузский пролив
Другие страны
- 29 марта, 2026
- 00:49
Под флагом Пакистана разрешен проход еще 20 судов через Ормузский пролив.
Как сообщает Report, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар написал на своей странице в X.
"Правительство Ирана согласилось разрешить проход через Ормузский пролив еще 20 судам, идущим под флагом Пакистана; ежедневно через пролив будут проходить по два судна", - отметил Исхак Дар.
Он подчеркнул, что этот шаг со стороны Ирана ожидался давно:
"Это весть мира, и она будет способствовать стабилизации в регионе. Подобные меры по укреплению диалога, дипломатии и доверия - единственный путь вперед".
