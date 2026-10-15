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    Ильхама Гадимова: Цифровые решения для фермеров предоставляются по трем каналам

    АПК
    • 15 октября, 2026
    • 11:25
    Ильхама Гадимова: Цифровые решения для фермеров предоставляются по трем каналам

    В Азербайджане цифровые решения для фермеров предоставляются по трем каналам - платформа EKTİS, мобильное приложение и Telegram-бот KTN ASİ.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на пресс-конференции о ходе реализации проекта "Аграрный искусственный интеллект".

    По ее словам, мобильное приложение охватывает карту рисков по фазам развития растений и компоненты рейтинга фермера. Через Telegram-бот предоставляется информация о рисках болезней и вредителей, подходящем времени для обработки, рисках по фазам развития растений и потребности в орошении. Через EKTİS сотрудники министерства, Государственные центры аграрного развития и фермеры могут пользоваться соответствующими функциями.

    Гадимова добавила, что система на основе метеопоказателей представляет причины рисков и принципы формирования рекомендаций, а через бот фермерам на мобильные телефоны ежедневно направляются уведомления и важная для хозяйственной деятельности информация.

    Аграрный сектор Азербайджана Ильхама Гадимова Искусственный интеллект (ИИ)
    İlhamə Qədimova: "Rəqəmsal həllər fermerlərə üç kanal vasitəsilə təqdim olunur"
    Azerbaijan offers farmers digital solutions through three channels
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