Ильхама Гадимова: Цифровые решения для фермеров предоставляются по трем каналам
- 15 октября, 2026
- 11:25
Будьте в курсе главных новостей!
В Азербайджане цифровые решения для фермеров предоставляются по трем каналам - платформа EKTİS, мобильное приложение и Telegram-бот KTN ASİ.
Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на пресс-конференции о ходе реализации проекта "Аграрный искусственный интеллект".
По ее словам, мобильное приложение охватывает карту рисков по фазам развития растений и компоненты рейтинга фермера. Через Telegram-бот предоставляется информация о рисках болезней и вредителей, подходящем времени для обработки, рисках по фазам развития растений и потребности в орошении. Через EKTİS сотрудники министерства, Государственные центры аграрного развития и фермеры могут пользоваться соответствующими функциями.
Гадимова добавила, что система на основе метеопоказателей представляет причины рисков и принципы формирования рекомендаций, а через бот фермерам на мобильные телефоны ежедневно направляются уведомления и важная для хозяйственной деятельности информация.