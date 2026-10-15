Ильхама Гадимова: Цифровые решения для фермеров предоставляются по трем каналам

В Азербайджане цифровые решения для фермеров предоставляются по трем каналам - платформа EKTİS, мобильное приложение и Telegram-бот KTN ASİ.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на пресс-конференции о ходе реализации проекта "Аграрный искусственный интеллект".

По ее словам, мобильное приложение охватывает карту рисков по фазам развития растений и компоненты рейтинга фермера. Через Telegram-бот предоставляется информация о рисках болезней и вредителей, подходящем времени для обработки, рисках по фазам развития растений и потребности в орошении. Через EKTİS сотрудники министерства, Государственные центры аграрного развития и фермеры могут пользоваться соответствующими функциями.

Гадимова добавила, что система на основе метеопоказателей представляет причины рисков и принципы формирования рекомендаций, а через бот фермерам на мобильные телефоны ежедневно направляются уведомления и важная для хозяйственной деятельности информация.