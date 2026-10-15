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    В Азербайджане оценили деятельность более 310 тыс. фермеров

    АПК
    • 15 октября, 2026
    • 11:18
    В Азербайджане оценили деятельность более 310 тыс. фермеров

    В Азербайджане в течение отчетного периода 2025-2026 годов оценена деятельность 313 тыс. фермеров.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на пресс-конференции о ходе реализации проекта "Аграрный искусственный интеллект".

    По ее словам, в рамках рейтинга фермеров примерно 39 тыс. человек набрали больше 30 баллов.

    "Они могут подать заявку на получение аванса в размере 30% от посевной субсидии. Кроме того, при оценке заявок на авансовую субсидию применяется приложение, определяющее, были ли вспаханы посевные площади, на основе спутниковых снимков".

    Гадимова подчеркнула, что рейтинговая система, оценивающая экономико-экологические показатели фермеров, а также современные критерии управления хозяйством, является одним из важных результатов проекта "Аграрный искусственный интеллект":

    "Система учитывает такие показатели, как пахотные земли, продуктивность, водопотребление, анализ почвы, севооборот и пересев, выбор подходящих растений, использование органических удобрений, страхование, применение современных технологий и точность деклараций. Оценка позволяет анализировать экономическую деятельность фермеров по различным аспектам и определять направления развития".

    Сельское хозяйство Азербайджана
    Azərbaycanda qiymətləndirilən fermerlərin sayı açıqlanıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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