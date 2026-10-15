В Азербайджане оценили деятельность более 310 тыс. фермеров

В Азербайджане в течение отчетного периода 2025-2026 годов оценена деятельность 313 тыс. фермеров.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на пресс-конференции о ходе реализации проекта "Аграрный искусственный интеллект".

По ее словам, в рамках рейтинга фермеров примерно 39 тыс. человек набрали больше 30 баллов.

"Они могут подать заявку на получение аванса в размере 30% от посевной субсидии. Кроме того, при оценке заявок на авансовую субсидию применяется приложение, определяющее, были ли вспаханы посевные площади, на основе спутниковых снимков".

Гадимова подчеркнула, что рейтинговая система, оценивающая экономико-экологические показатели фермеров, а также современные критерии управления хозяйством, является одним из важных результатов проекта "Аграрный искусственный интеллект":

"Система учитывает такие показатели, как пахотные земли, продуктивность, водопотребление, анализ почвы, севооборот и пересев, выбор подходящих растений, использование органических удобрений, страхование, применение современных технологий и точность деклараций. Оценка позволяет анализировать экономическую деятельность фермеров по различным аспектам и определять направления развития".