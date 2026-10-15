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    Azərbaycanda qiymətləndirilən fermerlərin sayı açıqlanıb

    ASK
    • 15 oktyabr, 2026
    • 10:45
    Azərbaycanda qiymətləndirilən fermerlərin sayı açıqlanıb

    Azərbaycanda 2025-2026-cı il bəyan dövründə 313 min fermer qiymətləndirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı nazirinin müavini İlhamə Qədimova Aqrar Süni İntellekt layihəsinin icra vəziyyəti barədə keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    O qeyd edib ki, layihənin mühüm nəticələrindən biri fermerlərin iqtisadi və ekoloji göstəricilərini, həmçinin müasir təsərrüfat idarəçiliyi meyarlarını qiymətləndirən reytinq sistemidir: "Sistem əkin sahəsi, məhsuldarlıq, sudan istifadə, torpaq analizi, növbəli və təkrar əkin, uyğun bitki seçimi, üzvi gübrələrdən istifadə, sığorta, müasir texnologiyaların tətbiqi və bəyanların düzgünlüyü kimi göstəriciləri nəzərə alır. Qiymətləndirmə fermerlərin təsərrüfat fəaliyyətinin müxtəlif aspektlər üzrə təhlilinə və inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə imkan verir".

    İ.Qədimova əlavə edib ki, 2025-2026-cı il bəyan dövründə 313 min fermer qiymətləndirilib və onların təxminən 39 mini 30 bal həddini keçib: "Reytinqi 30 baldan yüksək olan fermerlər əkin subsidiyasının 30 %-ni avans almaq üçün müraciət edə bilərlər. Bundan əlavə, avans subsidiya müraciətlərinin qiymətləndirilməsi zamanı əkin sahələrinin şumlanıb-şumlanmadığını peyk təsvirləri əsasında müəyyən edən həll tətbiq olunur. Bu texnologiya əkin sahələri üzrə məlumatların yoxlanılmasına və dövlət dəstəyi mexanizmlərində rəqəmsal alətlərdən istifadənin genişləndirilməsinə xidmət edir".

    İlhamə Qədimova Kənd təsərrüfatı
    В Азербайджане оценили деятельность более 310 тыс. фермеров
    MiniBoss
    MiniBoss

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