Армения назначит военного атташе при посольстве в Канаде

При посольстве Армении в Канаде будет действовать военный атташе.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства Армении.

"Армения заинтересована в дальнейшем расширении и углублении отношений с Канадой как в двустороннем, так и в многостороннем формате, и аккредитация военного атташе Армении в Канаде придаст очередной импульс в контексте углубления двустороннего сотрудничества", – говорится в обосновании решения.

В документе также говорится о том, что военный атташе должен выполнять представительскую работу, устанавливая официальные связи с командованием Вооруженных сил Канады, обеспечивать официальное представительство армянской стороны на военных парадах, учениях, выставках вооружения и военной техники.