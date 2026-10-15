Армения назначит военного атташе при посольстве в Канаде
- 15 октября, 2026
- 11:24
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При посольстве Армении в Канаде будет действовать военный атташе.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства Армении.
"Армения заинтересована в дальнейшем расширении и углублении отношений с Канадой как в двустороннем, так и в многостороннем формате, и аккредитация военного атташе Армении в Канаде придаст очередной импульс в контексте углубления двустороннего сотрудничества", – говорится в обосновании решения.
В документе также говорится о том, что военный атташе должен выполнять представительскую работу, устанавливая официальные связи с командованием Вооруженных сил Канады, обеспечивать официальное представительство армянской стороны на военных парадах, учениях, выставках вооружения и военной техники.