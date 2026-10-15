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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Армения назначит военного атташе при посольстве в Канаде

    В регионе
    • 15 октября, 2026
    • 11:24
    Армения назначит военного атташе при посольстве в Канаде

    При посольстве Армении в Канаде будет действовать военный атташе.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства Армении.

    "Армения заинтересована в дальнейшем расширении и углублении отношений с Канадой как в двустороннем, так и в многостороннем формате, и аккредитация военного атташе Армении в Канаде придаст очередной импульс в контексте углубления двустороннего сотрудничества", – говорится в обосновании решения.

    В документе также говорится о том, что военный атташе должен выполнять представительскую работу, устанавливая официальные связи с командованием Вооруженных сил Канады, обеспечивать официальное представительство армянской стороны на военных парадах, учениях, выставках вооружения и военной техники.

    Военный атташе Армения Канада
    Ermənistanın Kanadada hərbi ataşesi fəaliyyət göstərəcək
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