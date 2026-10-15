Ermənistanın Kanadada hərbi ataşesi fəaliyyət göstərəcək
Region
- 15 oktyabr, 2026
- 11:35
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Ermənistanın Kanadadakı səfirliyində hərbi ataşesi fəaliyyət göstərəcək.
"Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, müvafiq qərar bu gün Ermənistan hökumətinin iclasında qəbul edilib.
"Ermənistan həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli formatda Kanada ilə münasibətlərin daha da genişləndirilməsində və dərinləşdirilməsində maraqlıdır. Ermənistanın hərbi ataşesinin Kanadada akkreditasiyası ikitərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi kontekstində növbəti təkan olacaq", – qərarın əsaslandırmasında bildirilib.
Son xəbərlər
19:11
Misir Səudiyyə Ərəbistanını müdafiə etməyə hazırdırDigər ölkələr
19:10
Moskva hava limanlarında 100-dən çox reys gecikibRegion
19:08
İraq regional enerji və nəqliyyat şəbəkələrinin birləşdirilməsini təklif edibDigər ölkələr
18:55
Yəmən sahillərində tankerə yaxınlaşan qayığa xəbərdarlıq atəşi açılıbDigər ölkələr
18:39
Foto
Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulubFərdi
18:21
El-Ninyo Kaliforniya sahillərinə tropik balıqları, köpəkbalıqlarını və dəniz ilanlarını gətiribDigər ölkələr
18:17
Anthropic: Süni intellekt ABŞ iqtisadiyyatını 2030-cu ilədək 44 trilyon dollara çatdıra bilərDigər ölkələr
17:56
Azərbaycanda 9 ayda 2300 kiloqrama yaxın qızıl istehsal edilibSənaye
17:53
Premyer Liqa: "Sabah" səfərdə "Qəbələ"yə qalib gəlibFutbol