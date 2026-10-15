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    Ermənistanın Kanadada hərbi ataşesi fəaliyyət göstərəcək

    Region
    • 15 oktyabr, 2026
    • 11:35
    Ermənistanın Kanadada hərbi ataşesi fəaliyyət göstərəcək

    Ermənistanın Kanadadakı səfirliyində hərbi ataşesi fəaliyyət göstərəcək.

    "Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, müvafiq qərar bu gün Ermənistan hökumətinin iclasında qəbul edilib.

    "Ermənistan həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli formatda Kanada ilə münasibətlərin daha da genişləndirilməsində və dərinləşdirilməsində maraqlıdır. Ermənistanın hərbi ataşesinin Kanadada akkreditasiyası ikitərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi kontekstində növbəti təkan olacaq", – qərarın əsaslandırmasında bildirilib.

    Ermənistan Kanada
    Армения назначит военного атташе при посольстве в Канаде
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