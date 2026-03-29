    Pakistan və İranın XİN başçıları regiondakı gərginliyi müzakirə ediblər

    Pakistan Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə telefonla danışıb və regiondakı vəziyyəti müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.

    İshaq Dar dialoq və diplomatiyanın davamlı sülh üçün yeganə mümkün yol olaraq qaldığını qeyd edib və gərginliyin azaldılmasının zəruri olduğunu vurğulayıb. "Bütün hücumlar və düşmənçilik fəaliyyətləri dayandırılmalıdır",- Pakistanın XİN başçısı bildirib.

    O bildirib ki, Pakistan regional sülh və sabitliyin bərpasına yönəlmiş bütün səyləri dəstəkləməyə sadiq qalır.

    Pakistan XİN Məhəmməd İshaq Dar İran XİN Abbas Əraqçi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Главы МИД Пакистана и Ирана обсудили напряжённость в регионе

