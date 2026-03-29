Главы МИД Пакистана и Ирана обсудили напряжённость в регионе

Вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи и обсудил ситуацию в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Министерства иностранных дел Пакистана в социальной сети X.

Исхак Дар отметил, что диалог и дипломатия остаются единственно возможным путем к устойчивому миру, и подчеркнул необходимость деэскалации. "Все атаки и враждебные действия должны быть прекращены", - заявил глава МИД Пакистана.

Он также подчеркнул, что Пакистан по-прежнему привержен поддержке всех усилий, направленных на восстановление регионального мира и стабильности.