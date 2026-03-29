İtaliyada müharibə əleyhinə "No Kings" aksiyasına dəstək verilib
- 29 mart, 2026
- 00:50
İtaliyada bir sıra ictimai və siyasi təşkilatlar müharibə əleyhinə "No Kings" ("Krallara yox") aksiyasına qoşulub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ANSI agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, ən kütləvi nümayiş Romada baş tutub. Hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatına görə, İtaliya paytaxtının mərkəzindəki yürüşdə 25 minə yaxın insan iştirak edib.
Aksiya iştirakçıları avtoritarizm, müharibələr, yenidən silahlanma, repressiya və soyqırımı əleyhinə şüarlar səsləndiriblər.
İtaliyadakı aksiyanı "Yaşıllar və Solçular Alyansı" partiyası, eləcə də İtaliya Ümumi Əmək Konfederasiyasının lideri Mauritsio Landini dəstəkləyib. Təşkilatçıların məlumatına görə, yürüşdə təxminən 700 birliyin, o cümlədən ifrat solçu hərəkatların və müxtəlif ictimai qrupların nümayəndələri iştirak ediblər.
Mümkün təxribat riski ilə əlaqədar hüquq-mühafizə orqanları yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib.