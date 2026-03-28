В Италии поддержали антивоенную акцию No Kings

В Италии ряд общественных и политических организаций присоединился к антивоенной акции No Kings ("Нет королям").

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSI.

Отмечается, что наиболее массовая демонстрация состоялась в Риме.

По данным правоохранительных органов, в шествии по центру итальянской столицы приняли участие около 25 тыс. человек. В то же время организаторы утверждают, что число участников было значительно выше.

Участники акции несли транспаранты и скандировали лозунги против авторитаризма, войн, перевооружения, репрессий и геноцида.

Акцию в Италии поддержали партия "Альянс зеленых и левых", а также лидер Всеобщей итальянской конфедерации труда Маурицио Ландини. По данным организаторов, в шествии приняли участие представители около 700 объединений, в том числе крайне левых движений и различных общественных групп.

В связи с риском возможных провокаций со стороны радикально настроенных активистов правоохранительные органы были приведены в состояние повышенной готовности.