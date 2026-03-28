    В Италии поддержали антивоенную акцию No Kings

    В Италии ряд общественных и политических организаций присоединился к антивоенной акции No Kings ("Нет королям").

    Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSI.

    Отмечается, что наиболее массовая демонстрация состоялась в Риме.

    По данным правоохранительных органов, в шествии по центру итальянской столицы приняли участие около 25 тыс. человек. В то же время организаторы утверждают, что число участников было значительно выше.

    Участники акции несли транспаранты и скандировали лозунги против авторитаризма, войн, перевооружения, репрессий и геноцида.

    Акцию в Италии поддержали партия "Альянс зеленых и левых", а также лидер Всеобщей итальянской конфедерации труда Маурицио Ландини. По данным организаторов, в шествии приняли участие представители около 700 объединений, в том числе крайне левых движений и различных общественных групп.

    В связи с риском возможных провокаций со стороны радикально настроенных активистов правоохранительные органы были приведены в состояние повышенной готовности.

    22:48

    "Хезболлах" выпустила 250 снарядов по израильским солдатам

    Другие страны
    22:39

    В Италии поддержали антивоенную акцию No Kings

    Другие страны
    22:13

    Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь на азербайджанском языке

    В регионе
    22:02

    В Газахе погиб водитель автомобиля, столкнувшегося с грузовиком КАМАЗ

    Происшествия
    21:47

    СГБ установила кто из азербайджанцев участвовал в незаконной миграции за рубежом

    Внутренняя политика
    21:39

    В Ираке при ударе по штабу "Аль-Хашд аш-Шааби" погибли три человека

    Другие страны
    21:30
    Фото

    Коммунальные службы в Баку работают в усиленном режиме

    Инфраструктура
    21:19

    CENTCOM: USS Tripoli с 3,5 тыс. военных прибыл в зону ответственности на Ближнем Востоке

    Другие страны
    21:11

    Мадбули: Египет замедлит реализацию части гопроектов на фоне войны с Ираном

    Другие страны
    Лента новостей