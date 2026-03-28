FHN: Bakı, Sumqayıt və Abşeronda su basmış ərazilərdən 18 nəfər təxliyə edilib
    FHN: Bakı, Sumqayıt və Abşeronda su basmış ərazilərdən 18 nəfər təxliyə edilib

    • 28 mart, 2026
    • 00:11
    FHN: Bakı, Sumqayıt və Abşeronda su basmış ərazilərdən 18 nəfər təxliyə edilib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) qüvvələri tərəfindən intensiv yağışlarla əlaqədar Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu ərazisində su basmış ərazilərdə müvafiq təhlükəsizik tədbirlərinin görülməsi işləri davam etdirilir.

    Nazirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, FHN-in qüvvələri tərəfindən su basmış yerlərdən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması, köməyə ehtiyacı olan vətəndaşların təxliyəsi və digər zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsi tədbirləri həyata keçirilir.

    Tədbirlər nəticəsində 4-ü azyaşlı olmaqla ümumilikdə 18 vətəndaş təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib.

    Hazırda əməliyyatllar bir sıra ünvanlarda Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin, Sumqayıt Regional Mərkəzinin qüvvələri tərəfindən fasiləsiz davam etdirilir.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti İntensiv yağışlar
    МЧС продолжает ликвидацию последствий подтоплений в Баку, Сумгайыте и Абшероне

