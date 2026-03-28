МЧС продолжает ликвидацию последствий подтоплений в Баку, Сумгайыте и Абшероне

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают проведение мероприятий по обеспечению безопасности на подтопленных территориях в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе в связи с интенсивными осадками.

Отмечается, что осуществляется откачка воды с затопленных участков, эвакуация граждан, нуждающихся в помощи, а также принимаются другие необходимые меры безопасности.

В результате проведенных мероприятий эвакуированы 18 человек, в том числе 4 несовершеннолетних.

В настоящее время операции продолжаются в ряде адресов с участием сил Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Сумгайытского регионального центра МЧС.