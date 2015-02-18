В парламенте Греции пройдет голосование по кандидатурам на пост президента страны

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В парламенте Греции в среду пройдет голосование по кандидатурам на пост главы государства.

Report со ссылкой на ТАСС отмечает, что накануне премьер-министр Греции Алексис Ципрас на заседании парламентской группы возглавляемой им партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) выдвинул на пост президента Греции кандидатуру бывшего министра внутренних дел Прокописа Павлопулоса, опытного правоцентристского политика из лагеря ныне главной оппозиционной партии "Новая демократия".

У Павлопулоса - практически 100-процентные шансы победить в голосовании. В свою очередь небольшая центристская партия "Потами" ("Река") и Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК) выдвинули собственную кандидатуру - профессора конституционного права Никоса Аливизатоса.

Согласно процедуре, депутаты смогут проголосовать "за", воздержаться или вообще не присутствовать на заседании. Голосование, которое начнется в 19:30 по местному времени, будет поименным. Для избрания в первом туре кандидату нужно набрать 180 голосов в 300-местном однопалатном парламенте.

Согласно оценкам аналитиков, Прокопис Павлопулос будет избран президентом страны 238 голосами.

Если депутаты изберут сегодня президентом страны Прокописа Павлопулоса, то он вступит в должность 13 марта, то есть на следующий день после окончания срока полномочий уходящего президента Каролоса Папульяса.