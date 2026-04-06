    Кошта: Удары по энергетическим объектам неприемлемы

    06 апреля, 2026
    • 14:16
    Кошта: Удары по энергетическим объектам неприемлемы

    Любые удары по гражданской инфраструктуре, в частности по энергетическим объектам, являются незаконными и неприемлемыми, что относится как к войне России в Украине, так и ко всем другим регионам.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом написал в Х президент Совета ЕС Антониу Кошта.

    "Гражданское население Ирана является главной жертвой иранского режима. Оно также станет главной жертвой в случае расширения военной кампании", - говорится в публикации.

    По словам Кошты, по прошествии пяти недель войны на Ближнем Востоке становится очевидным, что только дипломатическое решение позволит устранить ее коренные причины.

    Эскалация конфликта, по его мнению, не приведет к прекращению огня и миру. Этого можно добиться только путем переговоров, а именно благодаря усилиям, предпринимаемым под руководством региональных партнеров, отметил он.

    "Как я подчеркнул в ходе недавнего телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пешезкианом, Европейский союз настоятельно призывает ИРИ немедленно прекратить нападения на страны региона и обеспечить восстановление полной свободы судоходства через Ормузский пролив", - добавил он.

