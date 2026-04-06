    Antonio Koşta: Enerji obyektlərinə zərbələr qəbuledilməzdir

    • 06 aprel, 2026
    • 14:35
    Antonio Koşta: Enerji obyektlərinə zərbələr qəbuledilməzdir
    Antonio Koşta

    Mülki infrastruktura, xüsusən də enerji obyektlərinə endirilən bütün zərbələr qeyri-qanuni və qəbuledilməzdir, bu da həm Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsinə, həm də bütün digər regionlara aiddir.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta "X"də yazıb.

    "İranın mülki əhalisi İran rejiminin əsas qurbanıdır. O, hərbi əməliyyatın genişlənəcəyi təqdirdə də əsas qurban olacaq", - paylaşımda bildirilir.

    Koştanın sözlərinə görə, Yaxın Şərqdəki müharibənin beş həftəsindən sonra aydın olur ki, yalnız diplomatik həll onun köklü səbəblərini aradan qaldırmağa imkan verəcək.

    Onun fikrincə, münaqişənin eskalasiyası atəşkəsə və sülhə gətirib çıxarmayacaq. Buna yalnız danışıqlar yolu, məhz regional tərəfdaşların rəhbərliyi altında göstərilən səylər sayəsində nail olmaq olar.

    "İran Prezidenti Məsud Pezeşkianla bu yaxınlarda etdiyim telefon danışığında vurğuladığım kimi, Avropa İttifaqı İranı region ölkələrinə hücumları dərhal dayandırmağa və Hörmüz boğazı vasitəsilə gəmiçiliyin tam azadlığının bərpasını təmin etməyə çağırır", - Koşta əlavə edib.

    Antonio Koşta Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Məsud Pezeşkian Hörmüz boğazı Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Кошта: Удары по энергетическим объектам неприемлемы
    Antonio Costa: Any targeting of energy facilities is illegal, unacceptable

    Son xəbərlər

    20:55

    Bəqai: İran ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endirəcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    Region
    20:33

    Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

    Region
    20:23

    Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaq

    İnfrastruktur
    20:16

    ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər var

    Region
    20:04

    "Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıb

    Formula 1
    20:04

    Ermənistanda İqtisadiyyat Nazirliyi yaxınlığında atışma baş verib, bir nəfər yaralanıb

    Region
    19:58
    Video

    Ərdoğan: Hörmüz boğazının bağlanmasına görə Avropada neft-qaz kəskin bahalaşıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti