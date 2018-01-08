Горящий у побережья Китая иранский танкер может затонуть

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Существуют вероятность взрыва и затопления иранского нефтяного танкера Sanchi, который загорелся после столкновения с гонконгским сухогрузом CF Crystal у побережья Китая.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении шанхайского управления по безопасности на море.

Власти предупреждают, что испарение газа и возможность взрыва представляют большую опасность для спасателей. Государственное управление по безопасности на море Китая уже запретило движение кораблей в радиусе 10 морских миль от места происшествия.

Авария произошла вечером 6 января. Танкер Sanchi, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF Crystal у восточного побережья Китая. На борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 - граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш. В результате столкновения связь с ними прервалась.

На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, всех удалось спасти. КНР направила на место происшествия четыре спасательных корабля и три судна для ликвидации розлива топлива. Южная Корея предоставила поисковой группе корабль и вертолет. Позже к операции присоединились Военно-морские силы США.