Эквадор подтвердил продление убежища Ассанжу

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Власти Эквадора подтвердили продление убежища, предоставленного основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, скрывающемуся на территории эквадорского посольства в Лондоне уже почти 2,5 года, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Данное решение было принято после известия о вердикте Апелляционного суда Стокгольма, оставившего в силе выданный в 2010 году ордер на арест Ассанжа, который подозревается в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

В Швеции широко известным имя Джулиана Ассанжа стало в связи со следствием, начатым летом 2010 года по заявлению двух женщин 25-ти и 35-ти лет. Они сообщили полиции, что пострадали от сексуальных притязаний Джулиана Ассанжа, который в августе того же года находился в Швеции для участия в конференции и для выступления с лекциями.

Подозреваемого задержали в Лондоне в декабре 2010 года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на выдаче Ассанжа Швеции по делу об изнасиловании.

30 мая 2012 года Верховный суд Великобритании после ознакомления с материалами дела сообщил, что каких-либо препятствий для выдачи Ассанжа шведским властям нет. Суд подтвердил свое решение 14 июня того же года.

Сам Ассанж все это время отрицал какую-либо причастность в совершении преступлений на сексуальной почве.

19 июня 2012 года стало известно, что Ассанж пришел в посольство Эквадора в Лондоне и обратился к эквадорским властям с заявлением о предоставлении ему политического убежища из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.