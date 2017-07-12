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    В первом полугодии этого года Израиль посетили 98 азербайджанских туристов

    В прошлом году Израиль посетили 139 азербайджанских туристов

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ За первое полугодие этого года 98 граждан Азербайджана посетили Израиль в качестве туристов.

    Об этом Report сообщили в посольстве Израиля в Азербайджане.

    Согласно информации, в прошлом году Израиль посетили 139 азербайджанских туристов, из которых 81 человек посетили эту страну в январе-июне 2016 года.

    Отметим, что в за первое полугодие текущего года Израиль посетило в целом рекордное количество человек - 1,7 млн. туристов, что на 26% больше, чем в за аналогичный показатель прошлого года.

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