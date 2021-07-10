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Власти Мальты запретят въезд непривитым туристам

Власти Мальты запретят въезд непривитым туристам Власти Мальты с 14 июля запретят въезд в страну не прошедшим вакцинацию от коронавируса туристам.
Туризм
10 июля 2021 г. 02:46
Власти Мальты запретят въезд непривитым туристам

Власти Мальты с 14 июля запретят въезд в страну не прошедшим вакцинацию от коронавируса туристам.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Malta.

"Мы будем первой страной в Европе, которая сделает этот шаг. На данный момент мы не меняем другие части нашего плана по снятию ограничительных мер, но мы сделаем это, если посоветуют эксперты", - заявил министр здравоохранения страны Крис Ферне.

Так, прибывающие путешественники должны будут предъявить признанный сертификат вакцины, чтобы получить разрешение на въезд на Мальту. Дети, сопровождающие родителей, должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста для допуска.

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