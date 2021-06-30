Власти Исландии снимают ограничения для туристов

Поскольку число вакцинированных граждан в Исландии продолжает расти, правительство решило снять все ограничения, связанные с COVID-19, на границе и внутри страны

Поскольку число вакцинированных граждан в Исландии продолжает расти, правительство решило снять все ограничения, связанные с COVID-19, на границе и внутри страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Traveland Leisure.

В Исландии от жителей больше не требуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также сняты лимиты на число участников массовых мероприятий и посетителей в помещениях.

Кроме того, с 1 июля вакцинированные путешественники, представившие сертификат о прививке, или переболевшие коронавирусом и предоставившие справку о наличии антител, освобождены от обязанности проходить тестирование на границе. Но такое правило будет распространяться на привитых одним из препаратов, одобренных ВОЗ.

"Мы возвращаемся к нормальной жизни", — заявил министр здравоохранения Исландии Свандис Сваварсдоттир. Он подчеркнул, что решения о снятии ограничений были приняты после совещания с главным эпидемиологом страны.

Чиновник добавил, что эпидемиологическая служба продолжит выборочные проверки прибывающих в страну гостей и будет отслеживать их контакты и отправлять на карантин инфицированных.