Казахстан весной увеличит число авиарейсов в Азербайджан

Казахстанская авиакомпания Air Astana в преддверии праздника Новруз увеличит частоту полетов в Баку.

Об этом передает Report со ссылкой на информацию авиакомпании.

"В преддверии праздника Новруз Air Astana возобновляет выполнение прямых рейсов из Алматы в Баку и увеличивает общее количество рейсов в столицу Азербайджана", - говорится в сообщении.

Таким образом, с 15 марта рейсы по маршруту Алматы-Баку-Алматы будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. С апреля частота увеличится до трех рейсов в неделю, а с мая - до четырех: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Новое расписание предусматривает дневное время вылета и прилета.

Авиакомпания также увеличивает частоту регулярных рейсов по маршруту Атырау-Баку-Атырау до трех раз в неделю: с 18 марта рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и субботам; с апреля - по вторникам, четвергам и субботам.

Продолжительность перелета из Алматы составит 3 часа 35 минут, из Атырау - 1 час 25 минут.