Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Казахстан весной увеличит число авиарейсов в Азербайджан

    Туризм
    • 12 февраля, 2026
    • 14:49
    Казахстан весной увеличит число авиарейсов в Азербайджан

    Казахстанская авиакомпания Air Astana в преддверии праздника Новруз увеличит частоту полетов в Баку.

    Об этом передает Report со ссылкой на информацию авиакомпании.

    "В преддверии праздника Новруз Air Astana возобновляет выполнение прямых рейсов из Алматы в Баку и увеличивает общее количество рейсов в столицу Азербайджана", - говорится в сообщении.

    Таким образом, с 15 марта рейсы по маршруту Алматы-Баку-Алматы будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. С апреля частота увеличится до трех рейсов в неделю, а с мая - до четырех: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Новое расписание предусматривает дневное время вылета и прилета.

    Авиакомпания также увеличивает частоту регулярных рейсов по маршруту Атырау-Баку-Атырау до трех раз в неделю: с 18 марта рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и субботам; с апреля - по вторникам, четвергам и субботам.

    Продолжительность перелета из Алматы составит 3 часа 35 минут, из Атырау - 1 час 25 минут.

    Азербайджан Казахстан Баку Air Astana авиасообщение авиарейсы Алматы аэропорт Атырау
    Qazaxıstan aviaşirkəti yazda Azərbaycana reyslərin sayını artıracaq
    Kazakhstan to boost flights to Azerbaijan ahead of Novruz
    Ты - Король

    Последние новости

    15:41

    Италия направит 8,8 млрд евро на разработку истребителей с Британией и Японией

    Другие страны
    15:41

    Координатор ООН и посол Чили обсудили поддержку устойчивого развития Азербайджана

    Внешняя политика
    15:38

    Поступления в бюджет по линии ГТК незначительно сократились

    Финансы
    15:28

    Госбюджет Азербайджана в январе исполнен с профицитом в 2,7 млрд манатов

    Финансы
    15:27

    BP и партнеры увеличили в 2025 году финансирование соцпроектов в Азербайджане на 6%

    Энергетика
    15:24

    Азербайджан и Иран обсудили энергопроекты и предстоящее заседание совместной комиссии

    Энергетика
    15:23

    Племянника Гарегина II из СИЗО перевели под домашний арест

    В регионе
    15:20

    Казначейские органы Азербайджана за месяц исполнили более 37 тыс. платежных поручений

    Финансы
    15:15

    Британия передаст Украине 1 тыс. многоцелевых ракет Martlet

    Другие страны
    Лента новостей