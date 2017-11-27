В выставке RecExpo-2017 примут участие около 70 компаний из 14 стран

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В этом году на выставке недвижимости и инвестиций (RecExpo) примут участие около 70 компаний из 14 стран. Как сообщает Report, об этом сегодня на пресс-конференции сказал сотрудник Государственного комитета по вопросам имущества Шамиль Ширинов.

По словам Ширинова, на выставке будет представлено около 150 проектов: "В рамках выставки будут проводиться различные кампании, предоставлены скидки в размере 5-25%".

Пресс-секретарь ГТК Гулу Халилов отметил, что на выставке также будет функционировать специальный стенд, на котором будут демонстрироваться проекты комитета.

По словам организаторов, для удобства посетителей выставки планируется выделить бесплатный транспорт. Автобусы будут курсировать каждый час от станции метро "Н. Нариманов" до Baku Expo Center и в обратном направлении.

Следует отметить, что выставка недвижимости и инвестиций состоится 28-30 ноября.