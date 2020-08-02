В Турции запретили туристам самим брать еду на "шведских столах"

Стандарты питания в турецких отелях, в том числе работающих по системе "все включено", остались прежними, но на "шведском столе" еду в тарелки клиентов теперь из-за пандемии коронавируса накладывает персонал.

Стандарты питания в турецких отелях, в том числе работающих по системе "все включено", остались прежними, но на "шведском столе" еду в тарелки клиентов теперь из-за пандемии коронавируса накладывает персонал.

Как сообщает Report, об этом заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

"Система "все включено" (all inclusive) и стандарты питания в отелях остаются прежними, но на "шведском столе" сейчас больше задействован персонал, который накладывает еду гостям и приносит тарелки с ней из буфета. Посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных минздравом Турции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, правила, разработанные в стране для борьбы с коронавирусом, направлены на максимальную защиту туристов от инфекции.

"Персонал прошел соответствующее обучение по работе в условиях пандемии. Социальная дистанция и маски – конечно, никуда от этого не деться, эти правила действуют не только в Турции, но и во всём мире. Дезинфекция, разметка для соблюдения социального расстояния – все уже применяется в наших отелях", - отметил Чорабатыр.