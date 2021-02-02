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В Таиланде рассчитывают принять пять миллионов туристов в 2021 году

В Таиланде рассчитывают принять пять миллионов туристов в 2021 году Из-за пандемии Таиланд сможет принять пять миллионов иностранных туристов в 2021 году, что вдвое меньше первоначального прогноза в десять миллионов
Туризм
2 февраля 2021 г. 12:20
В Таиланде рассчитывают принять пять миллионов туристов в 2021 году

Из-за пандемии Таиланд сможет принять пять миллионов иностранных туристов в 2021 году, что вдвое меньше первоначального прогноза в десять миллионов,

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Bangkok Post.

"Если мы сможем привлечь пять миллионов гостей в этом году при нынешних обстоятельствах, это будет успех", — сказал министр туризма и спорта страны Пхипхат Ратчакитпракарн.

По его словам, чтобы достичь цифры десять миллионов прибытий, необходимо выполнить значительное количество условий как в Таиланде, так и в странах, из которых поедут туристы.

Упор будет сделан на отдыхающих из соседних стран, таких как Китай, Индия или Малайзия. Посетители из этих трех государств составили 40 процентов от 39,8 миллиона иностранцев, приехавших в Таиланд в 2019 году.

По словам Пхипхата Ратчакитпракарна, вероятно, в будущем, гости со всего мира, имеющие сертификат прививки от COVID-19, смогут въехать в страну.

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