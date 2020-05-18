В Сочи с 1 июня открывают 65 санаториев и пляжи

C 1 июня 65 санаториев Cочи открываются для отдыхающих. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявила дДиректор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Отмечается, что к приему туристов готовятся и все 190 пляжей.

По словам Батяйкиной, пляжи подготовлены уже на 80-90%. В этом году особое внимание будет уделяться обеспечению санитарной безопасности, соблюдению мер и норм социального дистанцирования, информированию посетителей пляжа. Лежаки будут расставлены на значительном расстоянии друг от друга.