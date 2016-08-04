В сентябре в Азербайджан приедут около 100 иностранных медицинских компаний

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/С 19 по 21 сентября в Баку Экспо Центре пройдет 22-я Азербайджанская международная выставка "Здравоохранение" BIHE 2016.

Как сообщили Report в компании Iteca Caspian, уже 22 год выставка служит платформой для налаживания профессиональных контактов и обмена опытом между работниками медицинских учреждений, поставщиками современного медицинского оборудования, фармацевтами, учеными, способствуя повышению эффективности системы здравоохранения Азербайджана.

Выставка BIHE проходит при поддержке министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Азербайджанской стоматологической ассоциации, Фонда Поощрения Экспорта и Инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Национальной Конфедерации Организаций Предпринимателей (Работодателей) Азербайджанской Республики. Организаторами являются компании Iteca Caspian и ее партнер ITE Group.

В этом году примерно 60% участников выставки BIHE составят зарубежные компании. На данный момент в списке участников свыше 100 компаний из Азербайджана, Германии, Беларуси, Китая, Италии, России, Турции, Чехии, Украины. Наравне с зарубежными производителями на выставке примут участие и крупные местные дистрибьюторы медицинского оборудования, являющиеся партнерами крупнейших мировых производителей. Среди местных дистрибьюторов компании ARASHMedical, Besan, BTL Industries, Labservis и другие.

В целом в этом году выставка представит медицинское и лабораторное оборудование, расходные материалы, фармацевтические препараты, медицинские инструменты, фармацевтическое оборудование. На выставке планируется участие ряда компаний в новом секторе "Клиника".

Выставка продолжает активно развивать сектор "медицинский туризм". В этом году в рамках данного сектора планируется участие более 30 клиник и компаний, занимающихся организацией лечения за рубежом. Среди них клиники, санатории и лечебницы из Германия, Грузии, Израиля, Латвии, Турции, Эстонии. Впервые отдельным объединенным национальным стендом выступят турецкие компании, специализирующиеся на медицинском туризме. Наравне с зарубежными клиниками и санаториями и домами отдыха в выставке также примут участие и туристические компании, занимающиеся отправкой за рубеж для лечения. В этом году сектор медицинского туризма поддерживается Ассоциацией турецких туристических агентств (TURSAB).