В первом полугодии россияне совершили более 350 тыс. поездок в Азербайджан

Россияне в первом полугодии 2019 года совершили 352,8 тыс. поездок в Азербайджан.

Как сообщает Report, это следует из статистики погранслужбы ФСБ России.

По информации ведомства, в первом полугодии этого года граждане России совершили 21,2 млн поездок за границу (по сравнению с прошлым годом это на 6,7% больше), больше всего — в Турцию, Абхазию и Финляндию.

Так, за первые полгода россияне совершили 2,74 млн поездок в Турцию, что на 16% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Абхазию граждане РФ посетили 1,86 млн раз (+5,8%), а Финляндию — 1,8 млн (+5%).

В топ стран также вошли Казахстан (1,5 млн, +7,3%), Китай (1,2 млн, +16%) и Украина (1,08 млн, снижение на 1%). Далее с отрывом идут Эстония (886,2 тыс.), Германия (686,2 тыс.) Таиланд (686,6 тыс.) и Грузия (657,2 тыс.).

Вторую десятку популярных стран открыли Италия (636,7 тыс.), Польша (549 тыс.) и ОАЭ (517,3 тыс.). Следом идут Испания (461,7 тыс.), Кипр (361 тыс.), Азербайджан (352,8 тыс.), Литва (339,6 тыс.), Вьетнам (314 тыс.), Франция (275,3 тыс.), Греция (275 тыс.) и Чехия (267,7 тыс.).

Самый значительный рост поездок из России был отмечен в Грузию (+29%) и Узбекистан (рост почти на 40%).