Азербайджан стал основным направлением для путешественников из стран Залива

Азербайджан занял первое место среди 10 стран, в которые предпочитают путешествовать жители стран Залива.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, об этом говорится в отчете Connecting Travel Insight Report по странам, входящим в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В отчете, охватившем данные по росту авиаперелетов из стран Залива за этот год, на долю Азербайджана пришлось 38%.

В число основных направлений авиаперелетов вошли также Египет, Таиланд, Великобритания, Италия, Франция, Грузия, Швейцария, Турция и Мальдивы.