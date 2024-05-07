О нас

Азербайджан стал основным направлением для путешественников из стран Залива

Азербайджан стал основным направлением для путешественников из стран Залива
Туризм
7 мая 2024 г. 17:24
Азербайджан стал основным направлением для путешественников из стран Залива

Азербайджан занял первое место среди 10 стран, в которые предпочитают путешествовать жители стран Залива.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, об этом говорится в отчете Connecting Travel Insight Report по странам, входящим в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В отчете, охватившем данные по росту авиаперелетов из стран Залива за этот год, на долю Азербайджана пришлось 38%.

В число основных направлений авиаперелетов вошли также Египет, Таиланд, Великобритания, Италия, Франция, Грузия, Швейцария, Турция и Мальдивы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Körfəz ölkələrinin səyahət üzrə üstünlük verdiyi əsas istiqamətdir

Самое важное

Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
6 мая 2024 г. 19:23
Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi