В Париже назвали лучший ресторан мира

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Лучшие рестораны мира назвали во Франции.

Как передает Report, рейтинг составлен по версии французской организации La Liste, туда включены 1000 лучших заведений со всего мира.

Звание лучшего ресторана в этом году завоевал французский "Ги Савоя", названный по имени своего шефа и владельца. Из возможных 100 баллов ресторан получил 99,75. Заведение также имеет три звезды Мишлен.

На втором месте с 99,5 балла оказался ресторан Kyo Aji, расположенный в японском Токио, на третьем - ресторан морской кухни Le Bernardin шефа Эрика Риперта из Нью-Йорка, у него также 99,5 балла.

Рейтинг La Liste составляется на основании базы данных, включающей в себя данные с 300 ресурсов с отзывами о заведениях.