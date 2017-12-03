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    В Париже назвали лучший ресторан мира

    Звание лучшего ресторана в этом году завоевал французский Ги Савоя

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Лучшие рестораны мира назвали во Франции.

    Как передает Report, рейтинг составлен по версии французской организации La Liste, туда включены 1000 лучших заведений со всего мира.

    Звание лучшего ресторана в этом году завоевал французский "Ги Савоя", названный по имени своего шефа и владельца. Из возможных 100 баллов ресторан получил 99,75. Заведение также имеет три звезды Мишлен.

    На втором месте с 99,5 балла оказался ресторан Kyo Aji, расположенный в японском Токио, на третьем - ресторан морской кухни Le Bernardin шефа Эрика Риперта из Нью-Йорка, у него также 99,5 балла.

    Рейтинг La Liste составляется на основании базы данных, включающей в себя данные с 300 ресурсов с отзывами о заведениях.

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