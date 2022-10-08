В Нафталане действуют 16 отелей и оздоровительных центров

В настоящее время в Нафталане действуют 16 отелей и оздоровительных центров, три из которых пятизвездочные.

В настоящее время в Нафталане действуют 16 отелей и оздоровительных центров, три из которых пятизвездочные.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Исполнительной власти города Нафталан Вугар Новрузов на международной научно-практической конференции "Нафталан - источник синергии здоровья и туризма: новые реалии в регионе".

"Эти объекты способны обслуживать 3,4 тысячи человек в сутки. В 2019 году до пандемии коронавируса (COVID-19) здесь побывало 40 тысяч туристов, что было самым высоким показателем за все время независимости", - отметил он.

Кроме того, по словам главы Исполнительной власти, впервые нафталанской нефти был присвоен государственный стандарт на основании обращения местных органов исполнительной власти.