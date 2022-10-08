О нас

В Нафталане действуют 16 отелей и оздоровительных центров

В Нафталане действуют 16 отелей и оздоровительных центров В настоящее время в Нафталане действуют 16 отелей и оздоровительных центров, три из которых пятизвездочные.
Туризм
8 октября 2022 г. 11:15
В Нафталане действуют 16 отелей и оздоровительных центров

В настоящее время в Нафталане действуют 16 отелей и оздоровительных центров, три из которых пятизвездочные.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Исполнительной власти города Нафталан Вугар Новрузов на международной научно-практической конференции "Нафталан - источник синергии здоровья и туризма: новые реалии в регионе".

"Эти объекты способны обслуживать 3,4 тысячи человек в сутки. В 2019 году до пандемии коронавируса (COVID-19) здесь побывало 40 тысяч туристов, что было самым высоким показателем за все время независимости", - отметил он.

Кроме того, по словам главы Исполнительной власти, впервые нафталанской нефти был присвоен государственный стандарт на основании обращения местных органов исполнительной власти.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Naftalanda 16 hotel və sağlamlıq mərkəzi fəaliyyət göstərir

Другие новости из категории

Туристический потенциал Нафталана будет увеличен
Туристический потенциал Нафталана будет увеличен
8 октября 2022 г. 10:54
Премьер РФ: Миллион туристов могут ежегодно отдыхать на Каспии
Премьер РФ: Миллион туристов могут ежегодно отдыхать на Каспии
6 октября 2022 г. 15:00
Первый рейс AZAL приземлился в Самарканде
Первый рейс AZAL приземлился в Самарканде
5 октября 2022 г. 02:01
Азербайджан и Турция реализуют совместные проекты в сфере туризма
Азербайджан и Турция реализуют совместные проекты в сфере туризма
28 сентября 2022 г. 11:39
Повлиял ли поток российских граждан в Баку на цены на отели?
Повлиял ли поток российских граждан в Баку на цены на отели?
27 сентября 2022 г. 16:03
Таиланд продлил срок безвизового пребывания для граждан ряда стран
Таиланд продлил срок безвизового пребывания для граждан ряда стран
27 сентября 2022 г. 14:06
Можно ли считать туристами тех, кто сбежал из России в Азербайджан?
Можно ли считать туристами тех, кто сбежал из России в Азербайджан?
26 сентября 2022 г. 18:13
В Италии пропагандируются возможности гастротуризма Азербайджане     
ФотоВ Италии пропагандируются возможности гастротуризма Азербайджане     
26 сентября 2022 г. 12:49
В Гонконге решили отменить карантин для прибывающих из-за рубежа
В Гонконге решили отменить карантин для прибывающих из-за рубежа
26 сентября 2022 г. 01:54
Туристические возможности Азербайджана продемонстрированы в Польше и Чехии
ФотоТуристические возможности Азербайджана продемонстрированы в Польше и Чехии
23 сентября 2022 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi