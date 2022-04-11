В марте Азербайджан посетили граждане 15 стран

В марте этого года Азербайджан посетили 87 077 граждан 15 стран.

В марте этого года Азербайджан посетили 87 077 граждан 15 стран.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Первые три места в списке заняли Турция с 24 244 гражданами, Россия - с 17 824 и Иран - с 15 638. Далее расположились Грузия с 5 483 гражданами, Украина - с 5 327, Пакистан - с 4 001, Объединенные Арабские Эмираты - с 3 632, Саудовская Аравия - с 2 683, Индия - с 1 556, Казахстан - с 1 512, Кувейт - с 1 202, Великобритания - с 1 105, Узбекистан - с 971, Германия - с 953 и Беларусь - с 946 гражданами.