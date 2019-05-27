В Китае у транзитных туристов начнут проверять телефонные переписки

Миграционные власти Китая будут выборочно проверять переписку в мессенджерах у иностранных туристов, которые следуют транзитом через международные аэропорты Китая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении генконсульства России в Гуанчжоу.

"Генеральное консульство информирует, что при въезде или следовании транзитом через международные аэропорты Китая, расположенные в пределах консульского округа генконсульства России в Гуанчжоу, миграционные власти в рамках реализации мер по выявлению несоответствия категории оформленных виз реальным целям въезда предпринимают соответствующие меры выборочного контроля, в рамках которого предусмотрены индивидуальные собеседования и проверка содержимого сотовых телефонов, а именно: видео- и фотоматериалов, электронных документов, переписки в программах быстрого обмена сообщений (Wechat, What'sUp, Viber и других)", - говорится в опубликованном сообщении.Отмечается, что в случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, китайские компетентные органы могут принять решение о запрете въезда на территорию страны.Генконсульство поясняет, что человек, в отношении которого принято такое решение, препровождается в специальное помещение, доступ к нему консульских должностных лиц или представителей авиакомпании запрещается. Питание предоставляется однократно. Задержание производится до момента его возвращения ближайшим рейсом в страну прибытия.