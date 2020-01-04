В канун Нового года в Азербайджан больше всего туристов приехало из арабских стран

Среди туристов, прибывших в Азербайджан в канун Нового года, преобладали жители арабских стран.

Об этом Report сообщил глава Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров.

По его словам, большой наплыв в страну арабских туристов наблюдался в канун Нового года: "Надеюсь, что в будущем число туристов и из других стран в Азербайджан возрастет. Помимо этого, в 2020 году приоритетом туристического рынка Азербайджана станут страны Азии и Европы".

Н.Багиров подчеркнул, что в 2019 году число посетивших страну туристов превысило 3 млн.