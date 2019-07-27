В Ичеришехер строится новый парк

Три месяца назад стартовали реставрационные работы у ворот Гоша Гала. Данный процесс займет достаточно времени из-за большого объема работ.

Об этом в ответ на запрос Report заявил глава аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Риад Гасымов.

По его словам, на территории Ичеришехер строится новый парк: "Реставрационные работы также ведутся во Дворце бакинских ханов. Они завершатся к концу года, будет создана новая музейная экспозиция. На территории между найденным три года назад подземным хамамом и Дворцом бакинских ханов будет заложен огромный парк. Эта зона отдыха предназначена для всех жителей и гостей Баку".

Реконструкция ворот Гоша Гала началась в мае 2019 года. Работы выполняются известной австрийской фирмой Atelier Erich Pummer GmbH. В последний раз полная реконструкция крепостных стен проводилась в 1952-1957 годах.