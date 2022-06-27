О нас

В Грузии создан новый государственный орган

В Грузии создан новый государственный орган В Грузии создано Агентство курортного развития.
Туризм
27 июня 2022 г. 18:42
В Грузии создан новый государственный орган

В Грузии создано Агентство курортного развития.

Как передает местное бюро Report, новый орган будет функционировать при Министерстве экономики и устойчивого развития.

Основными задачами агентства станут развитие бальнеологических, горных и других курортов, исследование новых, потенциальных курортов и разработка соответствующих генеральных планов, сотрудничество с различными учреждениями для строительства соответствующей инфраструктуры, инвестиции и гранты.

Новый государственный орган возглавит Сандро Онопришвили. С 2018 года он является советником министра экономики и устойчивого развития по вопросам добычи полезных ископаемых.

В Грузии около 300 санаториев и санаториев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda yeni dövlət qurumu yaradılıb

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
22 июня 2022 г. 14:15
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
22 июня 2022 г. 13:18
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
23 июня 2022 г. 03:27
Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
25 июня 2022 г. 00:14
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo
Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo
21 июня 2022 г. 01:19
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
23 июня 2022 г. 02:44
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
23 июня 2022 г. 11:25
В Баку пройдет турецко-азербайджанский бизнес-форум и выставка по медицине
ФотоВ Баку пройдет турецко-азербайджанский бизнес-форум и выставка по медицине
23 июня 2022 г. 17:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi