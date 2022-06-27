В Грузии создан новый государственный орган

В Грузии создано Агентство курортного развития.

В Грузии создано Агентство курортного развития.

Как передает местное бюро Report, новый орган будет функционировать при Министерстве экономики и устойчивого развития.

Основными задачами агентства станут развитие бальнеологических, горных и других курортов, исследование новых, потенциальных курортов и разработка соответствующих генеральных планов, сотрудничество с различными учреждениями для строительства соответствующей инфраструктуры, инвестиции и гранты.

Новый государственный орган возглавит Сандро Онопришвили. С 2018 года он является советником министра экономики и устойчивого развития по вопросам добычи полезных ископаемых.

В Грузии около 300 санаториев и санаториев.