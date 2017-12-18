В этом году туристы потратили в Азербайджане 1 млрд 300 млн долларов

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "За последние годы туризм стал одной из ведущих отраслей в работе диверсификации экономики Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра культуры и туризма Назим Самедов сказал на проходящем в Баку мероприятии в связи с Международным днем мигранта.

Н. Самедов сообщил, что в сравнении с соответствующим периодом 2016 года, за 11 месяцев текущего года число прибывших в Азербайджан туристов увеличилось на 20% и составило более 2 млн 477 тыс. человек.

Н. Самедов отметил, что прибывающие в страну иностранные туристы потратили 1,3 млрд долларов, а выезжающие за рубеж азербайджанские туристы потратили 1,2 млрд долларов: "В этой сфере возникло положительное сальдо в размере 100 млн долларов, что также заслуживает одобрения".