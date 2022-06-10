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В балансе туристических услуг Азербайджана образовался дефицит в размере 76 млн долларов

В балансе туристических услуг Азербайджана образовался дефицит в размере 76 млн долларов В I квартале текущего года оборот взаимных туристических услуг Азербайджана увеличился в 2,9 раза и составил 318 млн долларов США.
Туризм
10 июня 2022 г. 11:56
В балансе туристических услуг Азербайджана образовался дефицит в размере 76 млн долларов

В I квартале текущего года оборот взаимных туристических услуг Азербайджана увеличился в 2,9 раза и составил 318 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В отчетном периоде в результате превышения импорта туристических услуг (196,8 млн долларов США) над экспортом (121,3 млн долларов США) образовался дефицит в размере 75,5 млн долларов США. За этот период число граждан Азербайджана, побывавших за рубежом, увеличилось в 2,7 раза, а число иностранных граждан, прибывших в Азербайджан, - в 2,1 раза.

Объем туруслуг, оказываемых зарубежными странами резидентам Азербайджана, составил 196,8 млн долларов США. 82,9 % из них были связаны с личными поездками граждан Азербайджана.

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