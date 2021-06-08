В Баку проходит презентация туристических возможностей Киева

В Баку проходит презентация туристических возможностей Киева для Азербайджана.

В Баку проходит презентация туристических возможностей Киева для Азербайджана.

Как сообщает Report, мероприятие открыла заместитель главы городской государственной администрации Киева Марина Хонда.

Выступившая на презентации начальник отдела туризма и продвижения исполнительного аппарата киевского городского совета Марина Радова рассказала о туристических возможностях, достопримечательностях Киева.

Также была предоставлена информация о том, как азербайджанцы могут поcетить Киев во время пандемии.

Для прибытия в Украину туристы должны сдать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия, при чем результат теста на COVID-19 должен быть негативным. Также можно оформить страховку от COVID-19.

Туристы из Азербайджана могут оставаться в стране от 90 до 180 дня без визы.

М.Радова также рассказала о потенциале гастрономического туризма города Киева и представила официальный портал города kyivcity.gov.ua .

Глава "Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма" Алексей Волков отметил что Киев - это город с мультинациональной кухней. По его словам, в Киеве работают повара из разных стран, включая из Азербайджана.

В рамках мероприятия также был презентован медицинский туризм Украины.

Президент Украинской Ассоциации Медицинского Туризма - УАМТ, Президент Всемирной Ассоциации Медицинского Туризма - Global Healthcare Travel Council - GHTC Виолетта Янышевская рассказала о возможностях оздоровительного туризма Украины, различных медицинских услугах, которыми могут воспользоваться и азербайджанские туристы.