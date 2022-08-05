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В Азербайджане туроператоров привлекут к страхованию ответственности

В Азербайджане туроператоров привлекут к страхованию ответственности В связи с внесением Кабинетом министров изменений в правила ведения туристического реестра в Азербайджане, будет создана рабочая группа по подготовке к страхованию ответственности туроператоров и турагентов.
Туризм
5 августа 2022 г. 14:41
В Азербайджане туроператоров привлекут к страхованию ответственности

В связи с внесением Кабинетом министров изменений в правила ведения туристического реестра в Азербайджане, будет создана рабочая группа по подготовке к страхованию ответственности туроператоров и турагентов.

Об этом Report сообщил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Эльмар Мирсалаев.

“По итогам переговоров между АСА и Госагентством по туризму достигнута договоренность о создании рабочей группы, куда войдут представители туристической индустрии и страховщики, и проведение регулярных встреч”, - отметил Э.Мирсалаев.

По его словам, эти шаги направлены на то, чтобы активизировать страхование поездок в постпандемийный период, охватить страхованием непредвиденные события, которые могут возникнуть во время поездок: “АСА провела в этой связи встречу с Государственным агентством по туризму и обсудила текущее состояние и перспективы развития страхования поездок".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda turoperatorların məsuliyyətinin sığortası ilə bağlı işçi qrupu yaradılacaq

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