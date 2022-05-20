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В Азербайджане реабилитируют туристический сектор

В Азербайджане реабилитируют туристический сектор В туристическом секторе Азербайджана начались реабилитационные работы, несмотря на пандемию.
Туризм
20 мая 2022 г. 17:59
В Азербайджане реабилитируют туристический сектор

В туристическом секторе Азербайджана начались реабилитационные работы, несмотря на пандемию.

Об этом Report сообщил руководитель одной из туристических компаний страны Рахман Гулиев.

По его словам, возобновление полетов в ряд стран создало оживление в секторе: “В период пандемии туристический сектор был полностью парализован. Он еще не восстановился полностью. Закрытые сухопутные границы, ограничения на полеты авиакомпаний негативно сказались на развитии туризма. Тем не менее, возобновление рейсов в ряд стран относительно оживило туризм”.

Он отметил, что сегодня в Азербайджане предпринимаются определенные шаги для восстановления турпотока из стран Персидского залива: "Госагентство по туризму старается привлекать туристов из Дальнего Востока, стран Европы, Америки. Считаю, что эти шаги в ближайшем будущем выведут туристический сектор Азербайджана на уровень, предшествующий пандемии".

Отметим, что в январе-апреле этого года Азербайджан посетили 330 679 туристов из-за рубежа. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На апрель пришлось 84 402 показателя за первые четыре месяца. Это на 84,4% больше, чем 1 год назад.

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